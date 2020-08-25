HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Cami saldırısında 9 kez vurulan Temel Ataçocuğu konuştu!

Cami saldırısında 9 kez vurulan Temel Ataçocuğu konuştu!

25.08.2020 09:20 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant tarafından dokuz kurşunla yaralanan Temel Ataçocuğu da karar duruşmasında dinlendi.

Cami saldırısında 9 kez vurulan Temel Ataçocuğu konuştu!

Ataçocuğu, mahkemede "Aldığım kurşun yaraları nedeniyle, kalıcı şekilde engelli olacağım ve acı çekeceğim. Ama ben güçlü ve inatçı bir Türk erkeğiyim" diyerek mücadeleyi bırakmayacağını söyledi.

15 Mart 2019'da düzenlenen saldırıda El Nur Cami'nde olan Temel Ataçocuğu, sol ayağından beş kurşunla, sol kolundan üç kurşunla ve çenesinden bir kurşunla yaralandı.

Yeni Zelanda'da cami saldırıları davasında karar duruşması başladı: 'Brenton Tarrant 3. camiye de saldıracaktı'

Avustralya medyasında kurtuluş öyküsü belgesele konu olan Ataçocuğu ile "9 kurşun - Kurtulanın hikayesi" ismiyle bir de belgesel hazırlandı.

Bu belgeselde Ataçocuğu, saldırı günü cami içinde yaşadıklarını ve sonrasındaki zihinsel, fiziksel iyileşme sürecini anlatıyor.

Brenton Tarrant'ın yargılandığı davanın karar duruşmasında dinlenen 44 yaşındaki Ataçocuğu, "O gün cami içindeki kokuyu hiç unutamayacağım" dedi.

Yeni Zelanda'da kebap işletmesi olan Ataçocuğu, sözlerini Mauri dilinde "güçlü ol" anlamına gelen "Kia Kaha" ifadesi ile bitirdi.

Temel Ataçocuğu 10 yıldan uzun süredir Yeni Zelanda'da yaşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sörfte aşka geldiler Sörfte aşka geldiler
'Daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıyayız''Daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıyayız'
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelen iller!65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelen iller!
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
İlginizi Çekebilir
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Diğer Haberler
Times: Doğu Akdeniz'deki gerilim büyüyor
Times: Doğu Akdeniz'deki gerilim büyüyor
'Daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıyayız'
'Daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıyayız'
Fransız çıplaklar kampında Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı; Sağlık Bakanlığı alarma geçti
Çıplaklar kampında vaka sayısı rekor kırdı
Fransa'da Sırp erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle kızlarını döven Boşnak aile sınır dışı edilecek
Kızını eve kapatıp döven aile hakkında sınır dışı kararı
Kanada'da ABD'den ithal edilen şeftalilerde Salmonella virüsü endişesi
Şeftalilerde Salmonella virüsü endişesi
ABD yine karıştı! Ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
ABD yine karıştı! Ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.