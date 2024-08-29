Cami temizlemesiyle gündemdeydi! Mesut Özil, bu kez de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Sırasıyla Schalke, Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe, Başakşehir formaları giyen ve geçtiğimiz yıl futbolu bırak eski futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz gün yaptığı cami temizliğiyle gündeme gelmişti.
İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki Özil, boş zamanlarını yardım işlerine daha çok ayırmaya başladığını belirtirken; Üsküdar'daki Şemsi Ahmed Paşa Camii'nde temizlik yaparken görüntülendi.
Mesut Özil, namaz kıldıktan sonra önce halıları süpürdü ve toz aldı.
Söz konusu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken; Özil bu kez de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.