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  4. Cami temizlemesiyle gündemdeydi! Mesut Özil, bu kez de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Cami temizlemesiyle gündemdeydi! Mesut Özil, bu kez de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

29.08.2024 19:14
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Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan eski futbolcu Mesut Özil, Üsküdar'da bir camiyi temizlerken görüntülendi. Söz konusu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken; Özil bu kez de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Cami temizlemesiyle gündemdeydi! Mesut Özil, bu kez de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Sırasıyla Schalke, Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe, Başakşehir formaları giyen ve geçtiğimiz yıl futbolu bırak eski futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz gün yaptığı cami temizliğiyle gündeme gelmişti.

İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki Özil, boş zamanlarını yardım işlerine daha çok ayırmaya başladığını belirtirken; Üsküdar'daki Şemsi Ahmed Paşa Camii'nde temizlik yaparken görüntülendi.

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Mesut Özil, namaz kıldıktan sonra önce halıları süpürdü ve toz aldı.

BU KEZ BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Söz konusu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken; Özil bu kez de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Mesut Özil MHP
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