HABER

Cami tuvaletinde korkunç olay! Hemen polisi aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 02:51 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Ali T. (22), cami tuvaletinde ölü bulundu. Daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen gencin yanında enjektör bulundu.

Cami tuvaletinde korkunç olay! Hemen polisi aradı

Olay, akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi'ndeki Hacı Cahit Köse Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami görevlisi temizlik yaptığı sırada tuvalet kabininde hareketsiz yatan Ali T.'yi görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ali T.'nin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Ali T.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis olay yerinde yaptığı incelemede kullanılmış enjektör buldu. Daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen Ali T.'nin aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Gece yarısı korkunç kaza: Ölüler ve yaralılar var!Gece yarısı korkunç kaza: Ölüler ve yaralılar var!
Tüyler ürperten olay! Polise gidip her detayı anlattı!Tüyler ürperten olay! Polise gidip her detayı anlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep islahiye şüpheli ölüm

En Çok Okunan Haberler

CHP'den Binali Yıldırım'a istifa çağrısı

CHP'den Binali Yıldırım'a istifa çağrısı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencilerden pes dedirten görüntü! Yanan okullarının önünde fotoğraf çektirdiler!

Yanan okulun önünde öğrencilerden hatıra pozu!

Gece yarısı korkunç kaza: Ölüler ve yaralılar var!

Gece yarısı korkunç kaza: Ölüler ve yaralılar var!

Kan donduran olay! Abisini öldürüp tuvalete gömdü

Tüyler ürperten olay! Polise gidip her detayı anlattı!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 29 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgula

Talihli rakamlar belli oldu

Denizli’de tren kazası: 1’i polis 5 yaralı

Denizli’de tren kazası: 1’i polis 5 yaralı

Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.