Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'ndeki Turanlar Camisi'ne ikindi namazı için gelen vatandaşlar, tuvaletin bir kapısının açılmamasından şüphelendi. Kapıyı kırarak içeri giren vatandaşlar, hareketsiz yatan kişiyi görünce polis ve acil servis ekiplerine haber verdi.
Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Muhammed G. (18) olduğu tespit edildi.
Savcının incelemesinin ardından Muhammed G'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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