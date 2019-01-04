Cami tuvaletinde ölü bulundu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'teki Ulu Camii'nin tuvaletinde, Yaşar Özal'ın (73) cansız bedeni bulundu. Özal'ın, kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılırken, kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.

Olay, öğle saatlerinde, Bayır Mahallesi'ndeki Ulu Camii'de meydana geldi. Tuvalete giren cami görevlisi, yerde birinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbarla camiye gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yaşar Özal olduğu anlaşılan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Özal'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Özal'ın cansız bedeni, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yaşar Özal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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