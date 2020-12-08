HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cami tuvaletinde ölü bulundu

Cami tuvaletinde ölü bulundu

08.12.2020 20:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kapalı çarşıda tezgahtarlık yapan Sami Ergin (60), Orhan Camii tuvaletlerinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Orhan Bey Camis yakınındaki umumi helaların görevlisi, tuvalete giren bir esnafın uzun süre çıkmaması üzerine kapıyı çaldı.

Bursa’da kapalı çarşıda tezgahtarlık yapan Sami Ergin (60), Orhan Camii tuvaletlerinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Orhan Bey Camis yakınındaki umumi helaların görevlisi, tuvalete giren bir esnafın uzun süre çıkmaması üzerine kapıyı çaldı. Cevap alamayan çalışan, kapıyı açtığında içerideki şahsın ölü olduğunu fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Sami Ergin (60) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ergin’in cesedi, inceleme sonrası otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!
Belediye Başkanı açıkladı: Doluluk oranı yüzde 95'e çıktıBelediye Başkanı açıkladı: Doluluk oranı yüzde 95'e çıktı
Şehirler arası seyahat yasağı var mı?Şehirler arası seyahat yasağı var mı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Hatay Belediye Başkanı Savaş: Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 95'e çıktı

Belediye Başkanı açıkladı: Doluluk oranı yüzde 95'e çıktı

8 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hafter güçlerinin alıkoyduğu gemiyle ilgili açıklama

Türkiye'den Hafter'e sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Umarım ne anlama geldiğini biliyordur

Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Umarım ne anlama geldiğini biliyordur

Elektrik kesintisi listesi 9 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

9 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

Korkunç olay! Genç kadını öldürüp 2 gün cesedinin başında bekledi

Korkunç olay! Genç kadını öldürüp 2 gün cesedinin başında bekledi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.