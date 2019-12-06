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Cami tuvaletinde şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 20:09 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişi caminin tuvaletinde ölü olarak bulundu.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi İstiklal Camii tuvaletinde meydana geldi.

Cami tuvaletinde şüpheli ölüm

Samsun’da bir kişi caminin tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi İstiklal Camii tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 yaşındaki Hikmet A., caminin tuvaletinde yerde yatarken bulundu. Olay, 112 Acil Servis ekipleri ile polise haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaşlı adamın ölmüş olduğunu tespit etti. Hikmet A.’nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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