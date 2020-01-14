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  4. Cami tuvaletinde unutulan valiz paniğe neden oldu

Cami tuvaletinde unutulan valiz paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 18:30 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de cami tuvaletinde unutulan valiz, paniğe neden oldu.

Yasin DALKILIÇ- Özer KAYA/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de cami tuvaletinde unutulan valiz, paniğe neden oldu. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri çantanın boş olduğunu belirledi.
Melikgazi ilçesinde bulunan Hatıroğlu Camii'nin yanındaki tuvalette valizi görenler, patlayıcı olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cami çevresinde güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli valizi kontrol etti. Valizin içinin boş olduğu ortaya çıktı.

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