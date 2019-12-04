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Cami tuvaletini soyan hırsız yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 11:19 | Son Güncelleme

BURSA’da cami tuvaletinden yaklaşık bin lira çalan Y.A., yakalanarak cezaevine gönderildi.

Cami tuvaletini soyan hırsız yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’da cami tuvaletinden yaklaşık bin lira çalan Y.A., yakalanarak cezaevine gönderildi.
İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Merkez Camii'nin tuvaletinden önceki gün yaklaşık bin liranın çalındığını fark eden görevliler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen jandarma ekipleri güvenlik ve mobese kameralarından yola çıkarak inceleme başlattı. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince evinde yakalanan şüpheli Y.A., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen hırsız, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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