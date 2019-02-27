HABER

Cami tuvaletinin kapısını çalan 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 12:52 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de cami tuvaletinin demir kapısını çalarak hurdacılara sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan Volkan P.

Olcay DÜZGÜN- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de cami tuvaletinin demir kapısını çalarak hurdacılara sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan Volkan P. (24) ve Ekrem K. (23), tutuklandı. Kapı, hurdacıdan alınarak yerine takıldı. Olay, Cumartesi gecesi merkez Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle Güllüce Caddesi'nde meydana geldi. İki kişi Ünal Camii'nin yanında bulunan abdesthane ve tuvalet olarak kullanılan bölümün demir kapısını çekiç ve tornavida ile söktü. Şüpheliler, kapıyı alarak kaçtı. Namaz kılmak için camiye gelen cemaat, kapının yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırmayla kimliklerini tespit ettiği Volkan P. ve Ekrem K.'yi evlerine yapılan baskınla gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emiyete götürürken, hurdacıya satılan demir kapı ise araçla camiye getirilerek yerine monte edildi. Aynı caminin abdesthanesinde 7 musluğun da yaklaşık 2 ay önce çalındığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan P. ve Ekrem K., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'HIRSIZLAR SINIR TANIMIYOR' Cami cemaatinden Şaban Ay (75), daha önce böyle bir olayı duymadığını belirterek, "Baktık kapı yok. Polise haber verdik. Ben böyle bir şey daha duymadım. Hırsızlar sınır tanımıyor, affetmezler. Bir ara muslukları da çalmışlardı. Hırsıza bir şey dayanmaz. İnşallah bir daha olmaz diyelim. Çaremiz yok" dedi. Süleyman Taşçı (50) ise, kapıyı çalan hırsızlara tepki göstererek, "Allah'tan da mı korkmuyorsunuz. Dün duyduk bu olayı. Tuvaletin kapısını götürmüşler. Allah korkusu yok ki. İnşallah beter olurlar, yatar çıkamazlar. İyi ki muslukları da çalmamışlar" diye konuştu.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Kırklareli'de yakılmış kedi ve köpek ölüleri bulunduKırklareli'de yakılmış kedi ve köpek ölüleri bulundu
Sınıfta saldırıya uğrayan Yağmur: Öleceğimi zannettimSınıfta saldırıya uğrayan Yağmur: Öleceğimi zannettim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.