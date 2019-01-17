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Cami ve 4 evin üzerine çığ düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 21:04 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4 ev ve bir caminin üzerine düşen çığ hasara neden oldu - Kar yağışı ve tipi nedeniyle 150 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsaldaki 150 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, Çağlayancerit ilçesinde 4 ev ve bir caminin üzerine çığ düştü.

Kentteki olumsuz hava koşullarından dolayı merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ile Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerinde 150 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

İl genelinde 80 mahalleye de elektrik enerjisi verilemiyor.

Kapanan yolların açılması için Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekiplerin çalışması sürüyor.

- Cami ve 4 evin üzerine çığ düştü

Çağlayancerit ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde 4 ev ile bir caminin üzerine çığ düştü.

Bir ev ve caminin çatısının bir kısmının çökmesine yol açan çığ hasara neden oldu.

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