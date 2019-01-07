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Cami ve iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 16:37 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, cami ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

Cami ve iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, cami ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.
Gaziantep'te camiden ses sistemi, iş yerinden ise cep telefonu çalınmasına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı. Polislerin soruşturmasında, cami ve iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan araştırmada, hırsızlığı yapan kişinin aynı suçtan sabıkalı H.M. olduğu belirlendi. Polisler, savcılık kararıyla operasyon düzenleyerek şüpheli H.M.'yi gizlendiği adreste yakaladı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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