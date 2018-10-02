Cami ve kiliselerdeki kurşun kaplama hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'nin kubbesindeki kurşun kaplamaları çaldığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin, Hüsrevpaşa Camisi ile Protestan Kilisi'ndeki kurşun kaplamaların çalınmasıyla ilgili de arandığı belirlendi.
Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'nin görevlileri, 28 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde kubbedeki kurşun kaplamaların çalındığını fark edince, durumu polise bildirdi. Camiye gelerek güvenlik kameralarını inceleyen ve çevrede araştırma yapan polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin R.T. olduğunu tespit etti. Bu sabah saat 04.00 sıralarında polis ekiplerinin Sur ilçesindeki Yenihan Sokak'ta düzenlediği operasyonla, R.T. yakalanıp gözaltına alındı.
Çarşı Polis Merkezi'ne götürülen R.T.'nin burada yapılan geniş kapsamlı soruşturmasında, Diyarbakır 2, 7 ve 8'inci Asliye Ceza Mahkemelerinde 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından ve 5 Ekim 2017'de Sur'daki tarihi Hüsrevpaşa Camisi ile Protestan Kilisi'ndeki kurşun kaplamaları çalan 3 kişiden biri olduğu iddiasıyla hakkında arama kararlarının bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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