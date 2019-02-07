Cami ve kurs binasının altından yol geçiyor (Arşiv)

Aytekin KALENDER/DEREPAZARI (Rize), (DHA) - RİZE’nin Derepazarı ilçesi Esentepe köyünde arazi yetersizliği nedeniyle cami ve bitişiğindeki kurs binası, köy yolu üzerine inşa edildi. Bölge sakinleri, araçlarıyla cami ve kurs binasının altından geçerek köylerine ulaşımı sağlıyor. Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi. Derepazarı ilçesi Esentepe köyünde cami ve kurs binası yapımı için çalışma başlatıldı. Köyde yeterli arazi bulunamayınca kurs binasının ve caminin bir bölümünün yolun üzerine inşa edilmesine karar verildi. Beton direkler üzerine 4 katlı kurs binası ile caminin avlusu, yolun üzerine inşa edildi. Kurs binası inşaatı yıllar önce tamamlanırken cami inşaatı ise 2 yıl önce bitirildi. Cami ve kurs binası, altından araçların geçebilmesi için yoldan 5 metre yüksekte yapıldı. Esentepe Köyü Camisi İmamı Orhan Büyük, arazinin dar olması nedeniyle inşaatların yol üzerine yapıldığını belirterek, "Bu yolu enteresan bulanlar gelip fotoğraf çektiriyor. Görenler şaşırıyor" dedi.

