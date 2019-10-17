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Cami ve okuldan musluk hırsızlığı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 10:06 | Son Güncelleme

Adana'da 3 okul ve 3 camiden 37 musluk çalan zanlı güvenlik kamerasınca görüntülendi - Görüntüden eşkali belirlenerek yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'da cami ve okullardan musluk hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesindeki 3 okul ve 3 camiden 37 musluk çalınması üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili araştırma başlattı.

Ekip, muslukların çalınma anına ait güvenlik kamerası görüntüsüne ulaştı.

Görüntülerde zanlının tekme atarak muslukları kırdığı daha sonra bunları toplayıp ayrıldığı belirlendi.

Ekip görüntüden eşkalini belirlediği zanlıyı yaptığı çalışmayla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli Yavuzhan B'nin (22), ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul ettiği ve muslukları hurdacıya sattığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

- Bir musluğu sökemeyince geri dönmüş

Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının tekme atarak muslukların gevşemesini sağlayıp daha sonra eliyle yerinden söktüğü görülüyor.

Çok sayıda musluğu bu şekilde söküp ayrılan şüpheli, sökemediği bir musluk için olay yerine dönüyor.

Zanlı, kalan musluğu tüm çabasına rağmen sökemeyeceğini anlayınca ayrılıyor.

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