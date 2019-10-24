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‘Cami yoksa hizmet yok’ açıklamasına köylülerden tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 15:48 | Son Güncelleme

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Aşağısallıpınar köyü’ne yapılan camiyle ilgili bazı haber sitelerinde ‘cami yapılması köylülerin tepkisine neden oldu’ başlıklı haber çıkması üzerine köylüler duruma sert tepki gösterdi.Aşağısallıpınar köyü’nde inşaatı devam eden caminin ‘Kaymakam tarafından tehdit edilerek yapılıyor’ söylemlerine köylüler tepki gösterdi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Aşağısallıpınar köyü’ne yapılan camiyle ilgili bazı haber sitelerinde ‘cami yapılması köylülerin tepkisine neden oldu’ başlıklı haber çıkması üzerine köylüler duruma sert tepki gösterdi.
Aşağısallıpınar köyü’nde inşaatı devam eden caminin ‘Kaymakam tarafından tehdit edilerek yapılıyor’ söylemlerine köylüler tepki gösterdi. Köy Muhtarı Kutlay Emeket, “Biz bu caminin yapına başlarken seçimden önce karar aldık. Seçimden sonrada komşularımıza danıştık hiç kimse itiraz etmedi, herkes yapılması yönünde olumlu cevaplar verdi. Şimdi başladık yaptırdık, bitirmek üzereyiz. Köylülerimizden hiçbir itiraz yoktur. Yapılmasında herkesin desteği var. İnternette kaymakam bey baskı yaptı falan onların hiçbir ilgisi yok. Yalan haberdi, biz kendi kendimize karar aldık. Köylülerimizin hiç birisi de şikayetçi değil” dedi.
Köylülerle birlikte cami yapmaya karar verdiklerini ifade eden Hakan Soğanlı, “Köylünün haberi yokmuş, kaymakam baskısıymış bunlar yanlış. Herkesin haberi var istemeyen bir iki ev varsa da diğerleri istediği için köyümüze cami yapılmıştır. Kaymakam beyin baskısı değil bu köylünün isteğidir. Caminin yapılmasında bizim şikayetimiz yok, şehirde oturanlar şikayet ediyorsa bizi ilgilendirmez” diye konuştu.
Köylülerden Turan Yalçınkaya ise, “Diyorlar ki kaymakamın zoruyla köye cami yaptırıyorlar, öyle bir şey yok. Biz kendi isteğimizle, kaymakam beyin yardımıyla kendi camimizi yaptırıyoruz” şeklinde konuştu.

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