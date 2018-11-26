Camide abdest alanların cüzdan ve telefonlarını çalan kişi tutuklandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da camilerin şadırvanlarında vatandaşların abdest alırken çıkardıkları ceketlerinin ceplerinden para, cüzdan ve cep telefonlarını çaldığı iddia edilen C.E., tutuklandı.

Kent merkezindeki camilerin şadırvanlarında abdest alan bazı vatandaşların, para, cüzdan ve cep telefonlarının çalındığı yönündeki şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, cami girişlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini detaylı inceledi. Yapılan incelemede, farklı tarihlerde camilerin şadırvanlarında abdest alan 6 vatandaşın çıkardığı ceketlerinin ceplerinden para, cüzdan ve cep telefonu çalan kişinin C.E. olduğu tespit edildi. Polisin takibi ve çabası sonucu, yankesicilikten sabıkası olan C.E., Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Elazığ'a getirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen C.E., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

