Camide belindeki tabanca ateş alınca ayağından yaralandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da cuma namazına giden Orhan K. (80), hutbe sırasında belindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu sol ayağından yaralandı.
Olay, 19 Mayıs ilçesi Çiftlik Mahallesi Merkez Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cuma namazı için camiye giden Orhan K.'nin belindeki tabanca, imam hutbeyi okurken kazayla ateş aldı. Silah sesi üzerine telaşlanan cemaat, Orhan K.'nin yaralandığını görünce büyük panik yaşadı. Karnını sıyıran merminin sol ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan Orhan K., oğlu Ziya K. tarafından otomobile bindirilerek Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Orhan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
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