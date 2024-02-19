Camide dehşet kamerada! Çocuklara bıçak çekti

Diyarbakır'da S.S. (72), cami içerisinde oyun oynayan çocuklara sinirlenip bıçak çekti. Çocukları bıçakla korkuttuğu anlar kameralara yansıyan S.S., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili valilikten de açıklama geldi.