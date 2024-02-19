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Camide dehşet kamerada! Çocuklara bıçak çekti

Mynet Haber

Mynet Haber

52 dakika önce

Diyarbakır'da S.S. (72), cami içerisinde oyun oynayan çocuklara sinirlenip bıçak çekti. Çocukları bıçakla korkuttuğu anlar kameralara yansıyan S.S., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili valilikten de açıklama geldi.

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