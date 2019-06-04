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Camide Fransız turistin cüzdanını çalan Cezayirli zanlı, kameralara yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 11:30 | Son Güncelleme

Fatih’te Fransız turistin cüzdanını çalan Cezayir uyruklu zanlı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih’te Fransız turistin cüzdanını çalan Cezayir uyruklu zanlı, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis tarafından yakalanan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 31 Mayıs günü Fatih’te bir camide yaşandı. Edinilen bilgilere göre camide Fransız uyruklu C.B.L.’nin çantasından cüzdanını çalan Cezayir uyruklu R.G. (28) güvenlik kameralarınca görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, zanlıyı Fatih’te gözaltına aldı. Cezayir uyruklu R.G.’nin aynı camide 4 kez daha hırsızlık yaptığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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