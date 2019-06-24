Camide genç kızı taciz eden sapık tutuklandı!

Olay, 21 Haziran Cuma günü saat 15.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'ndeki camide meydana geldi. Üniversite öğrencisi K.Y., iddiaya göre, öğle namazını kılmak için caminin kadınlar bölümüne girdi. Namaz kılan genç kızın yanına, Kur'an-ı Kerim okurken, emekli Mazhar O. geldi. "Benim ellerimi çok alim öptü, sen de öp" diyen Mazhar O., kızın kabul etmemesi üzerine cep telefonu numarasını istedi. Mazhar O., numarasını da vermeyen K.Y.'nin bu kez sırtını okşayıp, zorla yanaklarından öptü. Kıza yanağını uzatıp, öpmesini isteyen Mazhar O., reddedilince yine zorla sarıldı.

'ŞEYTANA UYDUM'

Camiden ayrılan K.Y., polis merkezine giderek, şikayette bulundu. K.Y., polise, "Namaz kılmak için caminin kadınlar bölümüne geçtim. Namazdan sonra Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. Bu sırada yanıma tanımadığı yaşlı biri geldi. Elini öpmemi istedi. Ben reddedince cep telefonu numaramı istedi. Onu da vermeyince sırtımı elleyerek, yanaklarımdan öptü. Daha sonra benim de kendisini öpmemi istedi. Bunu geri çevirince beni kucaklayarak sarıldı" dedi.