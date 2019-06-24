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Camide genç kızı taciz eden sapık tutuklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 17:17 | Son Güncelleme

Konya'da, emekli Mazhar O. (62), namaz kılmak için camiye giren üniversite öğrencisi K.Y.'yi (20) zorla öpüp, sarıldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Mazhar O.'nun, emniyetteki ifadesinde, ''Şeytana uydum'' dediği öğrenildi. Mazhar O. (62), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Camide genç kızı taciz eden sapık tutuklandı!

Olay, 21 Haziran Cuma günü saat 15.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'ndeki camide meydana geldi. Üniversite öğrencisi K.Y., iddiaya göre, öğle namazını kılmak için caminin kadınlar bölümüne girdi. Namaz kılan genç kızın yanına, Kur'an-ı Kerim okurken, emekli Mazhar O. geldi. "Benim ellerimi çok alim öptü, sen de öp" diyen Mazhar O., kızın kabul etmemesi üzerine cep telefonu numarasını istedi. Mazhar O., numarasını da vermeyen K.Y.'nin bu kez sırtını okşayıp, zorla yanaklarından öptü. Kıza yanağını uzatıp, öpmesini isteyen Mazhar O., reddedilince yine zorla sarıldı.

'ŞEYTANA UYDUM'

Camiden ayrılan K.Y., polis merkezine giderek, şikayette bulundu. K.Y., polise, "Namaz kılmak için caminin kadınlar bölümüne geçtim. Namazdan sonra Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. Bu sırada yanıma tanımadığı yaşlı biri geldi. Elini öpmemi istedi. Ben reddedince cep telefonu numaramı istedi. Onu da vermeyince sırtımı elleyerek, yanaklarımdan öptü. Daha sonra benim de kendisini öpmemi istedi. Bunu geri çevirince beni kucaklayarak sarıldı" dedi.

K.Y.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, caminin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, Mazhar O.'yu kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Mazhar O.'nun, emniyetteki ilk ifadesinde, "Şeytana uydum" dediği öğrenildi. Mazhar O.'nun sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Mazhar O. (62), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya cami taciz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Demek ki neymiş her camiye giden alnı secdeye değen müslüman değilmiş.
@senol_vatansever_1978 tüm bu haberden çıkardığın sonuç bu mu yani!!!???yuhhh...
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