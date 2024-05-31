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Camide gizemli cenaze! Ekipler saatlerce sahibini aradı: Gerçek sonradan ortaya çıktı

31.05.2024 15:08
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Muğla'da şaşkına çeviren olay! Sabah saatlerinde Kurşunlu Camii’nde içinde cenaze olan bir tabut bulundu. Saatlerce beklenen cenazeye kimse sahip çıkmadı. Ekiplerin devreye girmesiyle olay aydınlatıldı.

Camide gizemli cenaze! Ekipler saatlerce sahibini aradı: Gerçek sonradan ortaya çıktı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Kurşunlu Camii’nde sabah saatlerinde yaşanan olay, kentte büyük merak uyandırdı. Saat 05.30 sıralarında, caminin musalla taşına içerisinde cenazesiyle birlikte bırakılan bir tabut, görenleri şaşkına çevirdi. Yaklaşık üç saat boyunca cenaze yakınlarına ulaşılamayınca, olayın aydınlatılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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KİMSEYE HABER VERMEDEN CAMİDEN AYRILDILAR

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da hayatını kaybeden Tahir Metin Güler’in cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Güler’in yakınlarının talebi üzerine Muğla’nın Menteşe ilçesine gönderilmişti. Sabah saatlerinde Muğla’ya ulaşan cenazeyi nereye götüreceklerini bilemeyen ekipler ve cenaze yakınları, tabutu geçici olarak Kurşunlu Camii’nin musalla taşına bırakmayı tercih ettiler ancak, tabutu bıraktıktan sonra kimseye haber vermeden camiden ayrıldılar.

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ARAŞTIRILINCA ORTAYA ÇIKTI

Tabutun camide fark edilmesi üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olayın detaylarını araştırmak üzere harekete geçti. Cenazenin kaynağı ve durumu hakkında bilgi edinmek için yapılan araştırmalar sonucunda, cenazenin İstanbul’dan geldiği ve Güler’in yakınlarının tabutu buraya bıraktığı anlaşıldı.

Cenazenin bu şekilde bırakılması, kentte günün konusu oldu. Menteşe ilçesinde yaşanan bu ilginç olay, Kurşunlu Camii’nde sabah namazına gelenlerin büyük bir merak ve şaşkınlık yaşamasına sebep oldu. Zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesi ve araştırmaları sayesinde olayın ardındaki gerçek ortaya çıkarıldı ve cenazenin kaynağı belirlendi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla cenaze
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