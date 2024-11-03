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Camide hırsız şoku! Eşyalarını bıraktığı koltuğun önünde namaz kılarken yankesicinin gazabına uğradı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.11.2024 17:33
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Beyoğlu'nda camide ibadet etmek isteyen bir kadının eşyalarını bıraktığı koltuğa yanaşan başka bir kadın, cüzdanı alıp kendi poşetinin içine koydu. Cüzdanının çalındığını fark eden kadın, hemen polise durumu ihbar etti. Güvenlik kameralarıyla tespit edilen G.Y., Taksim'de yakalanarak 'açıktan hırsızlık' suçlamasıyla tutuklandı.

Camide hırsız şoku! Eşyalarını bıraktığı koltuğun önünde namaz kılarken yankesicinin gazabına uğradı...

Beyoğlu'nda yaşanan olay, 27 Eylül Cuma günü saat 16.30 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre camiye gelen kadın, eşyalarını arkasındaki koltuğa bırakarak namaz kılmaya başladı. O sırada koltuğa oturan şüpheli, kadının çantasını karıştırıp içindeki cüzdanı alarak kendi poşetinin içine koyduktan sonra camiden ayrıldı.

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NAMAZ KILARKEN CÜZDANI ÇALDI

Olayın ardından kadının şikayeti üzerine İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin G.Y. isimli kadın olduğunu tespit ederek olaydan 3 gün sonra Taksim'de yakaladı.

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Benzer suçlardan çok sayıda şahsı bulunan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece 'açıktan hırsızlık' suçundan tutuklandı.

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İşte o anlar:

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Namaz Beyoğlu hırsızlık
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