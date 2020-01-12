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  4. Camide imamla müezzinin kavgasına soruşturma (2)

Camide imamla müezzinin kavgasına soruşturma (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 14:06 | Son Güncelleme

'BU TÜR ŞEYLERİN YAŞANMASI ÜZÜCÜ' Çorum'da, imam F.Y.

'BU TÜR ŞEYLERİN YAŞANMASI ÜZÜCÜ'
Çorum'da, imam F.Y. ile müezzin H.T.'nin camide kavga etmesi olayıyla ilgili Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanifi Özdemir, "Muhtarlık olarak geldik ve konuyu inceledik, müezzinle imam arasında tartışma yaşanmış, bu olayı büyütmeye gerek yok. Müftülük her iki görevliyi de başka camilere verdi zaten" dedi.
İsmini vermek isteyen bir mahalle sakini de, “Biz kavga olayını görmedik. Cami imamı ile müezzin arasında tartışma yaşanmış, müftülük de her iki görevliyi başka camilere vermiş, gereken yapılmış. Bu tür şeylerin yaşanması üzücü” diye konuştu.

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