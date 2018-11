Camide maganda kurşunu semineri: Mutluluğa kurşun sıkma

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - İNEGÖL İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, düğünlerde rastgele sıkılan maganda kurşunlarına karşı camilerde bilgilendirme yaptı.

Polis memuru Hasan Hüseyin Türkoğlu, cami cemaatine "Silah sesi duyduğunuzda 155 Polis İmdat Hattı'nı arayın. Böylece magandalara 'Mutluluğa kurşun sıkma' diyebilirsiniz" dedi. Türkoğlu, "Ülkemizde her yıl düğün, sünnet ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde yaklaşık 700 vatandaşımız eğlence amaçlı silah kullanılmasından dolayı hayatını kaybediyor. İkibine yakın vatandaşımz da yaralanıyor. İnsanlarımızın hayatına mal olan bu eğlence şeklinin yasal olmadığı, kanunlarımızda cezasının olduğu ve hatta son düzenlemeyle cezaların daha da arttığı bilinmelidir. Bu gibi eğlencelerde ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçmek için toplumsal bilincin oluşması büyük önem arz etmektedir" diye konuştu. Türkoğlu, vatandaşlara şöyle seslendi:

"Bizim, vatandaşlarımızdan istediğimiz, eğlenceyi düzenleyen tarafların, kanaat önderlerinin, sözü geçen büyüklerin, silah kullanılmaması yönündeki niyetlerini ortaya koymalarıdır. Her türlü silah sıkılması durumlarında 155 polis imdat hattına yapılacak ihbarın gizli olduğu unutulmamalı. Böylece 'Mutluluğa kurşun sıkma' diyebilir, bir can kaybının önüne geçebilirsiniz."

