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Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 00:00 | Son Güncelleme

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Ali Dinç (82), kardeşi Hasan Dinç'i (80) camide namaz kıldığı sırada sırtından vurdu. Ağır yaralanan Hasan Dinç hayatını kaybederken, ağabeyi ise jandarma ekiplerince yakalandı.

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Olay, akşam saatlerinde, Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Ali Dinç, kardeşi Hasan Dinç ile mahallenin camisinde karşılaştı.

Hasan Dinç namaz kıldığı sırada iddiaya göre ağabeyi Ali Dinç, tabancayla ateş etti. Mermilerin sırtına isabet etmesiyle Hasan Dinç, kanlar içinde yere yığılırken, Ali Dinç ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Dinç, Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hasan Dinç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada fındık bahçesine kaçtığı belirlenen Ali Dinç, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ordu Fatsa Ali Dinç Hasan Dinç

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