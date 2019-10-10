Camide namaz kılan turistin çantasını çaldı

Gaziantep’te camide namaz kılan turistin çantasını çalan hırsız ’bu kadarına da pes’ dedirtti. Şahsın çantayı çalma anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, akıl almaz hırsızlık olayı Şahinbey ilçesine bağlı Seferpaşa Mahallesi Uzun Çarşı Caddesi üzerindeki Alauddevle Cami’de yaşandı. İddiaya göre, Sakarya’dan Gaziantep’e gezi için gelen Şükran Perçin, camide namaz kılarken camiye giren bir şahıs çantasını çalarak camiden kaçtı. İçerisinde telefon, 2 bin lira civarında para, kredi ve banka kartları ile özel eşyaların bulunduğu çantayla kayıplara karışan şahsın çantayı çalma anı ve rahat tavırları ise camideki güvenlik kameralarına yansıdı.

"Gezi için geldim, çantam çalındı"

Yaşanan hırsızlık olayının ardından mağdur olan Şükran Perçin, "Gaziantep’i çok sevdiğim için buraya gezmeye gelmiştim. Bugün de yatsı namazını kılmak için camiye geldim. Namazımı bitirince çantamın yanımda olmadığını fark edince çok üzüldüm. Yani çok üzücü bir durum, Allah’ın evinde böyle bir olayın yaşanması çok daha üzücü. Böyle bir şeyi nasıl korkmadan yapabiliyorlar. Hakkımı helal etmiyorum. Aldıklarını geri göndersin istiyorum" dedi.