Aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanların özellikle de kendi bölgesindeki Müslümanların nasıl hissedebileceğini anlamaya çalıştığını dile getiren Graystone, "Üzgün, belki kızgın aynı zamanda korkmuş olabileceklerini düşündüm çünkü Christchurch’teki saldırı her yerde olabilir." dedi.

Bu sırada çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada yayımlanınca tüm dünyadan teşekkür mesajları alan 57 yaşındaki Graystone, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda’daki saldırı karşısında dehşete kapıldığını belirtti.

İngiliz vatandaşı Graystone, Yeni Zelanda’daki terör saldırısından sonra yaşadığı Manchester kentindeki bir cami önünde "Sizler benim arkadaşımsınız. Siz namaz kılarken nöbet tutuyor olacağım." yazılı dövizle cuma namazı süresince beklemesiyle dikkati çekti.

LONDRA (AA) - HASAN ESEN - Yeni Zelanda’daki terör saldırısının ardından İngiltere’nin Manchester kentinde cuma namazı kılınırken nöbet tutan Andrew Graystone, İslam’dan ve Müslümanlardan nefret edenlere "Nefret bizi hiçbir yere götürmez." mesajı verdi.

- “Sizler benim arkadaşımsınız”

Graystone, yaşadığı Manchester kentindeki Medine Camisi'ne gidip Müslümanlara destek verme fikrinin anlık geliştiğini belirterek, şunları söyledi:

"Evime yaklaşık 10 dakika yürüme mesafesinde olan bir camiye gitmeye karar verdim. Caminin dışında bekleyip gelenlere gülümsemeyi, belki 'merhaba' demeyi ve Yeni Zelanda için başsağlığı dilemeyi düşündüm ancak ardından sadece dışarıda öylesine durursam bunun biraz aptalca görüneceği aklıma geldi. Bunun üzerine bir kağıt ve kalem alıp ‘Sizler benim arkadaşımsınız. Sizler namaz kılarken nöbet tutuyor olacağım’ yazdım."

İnsanların camiye doğru gelirken "Olamaz, bu bir protestocu mu veya bizimle tartışmaya gelen biri mi?" diye düşünmüş olabileceğini kaydeden Graystone, ancak yazıyı görenlerin kendisine gülümsediğini anlattı.

- "Çok mutlu ve dostça bir atmosferdi"

Namaz devam ederken caminin kapısının önünde beklemeyi ve yolu izlemeyi sürdürdüğünü ifade eden Graystone, "Ancak imamın beni görüp camiye girdiğinden, hutbede benden bahsettiğinden ve niçin orada olduğumu söylediğinden haberim yoktu. Namaz sonrası insanlar camiden çıkarken gülümsediler ve elimi sıktılar. Çok mutlu ve dostça bir atmosferdi." diye konuştu.