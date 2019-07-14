Camide öldürdüğü kardeşi, namazda arkasında saf tutmuş (2)

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ CAMİDEN UĞURLANDI

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ağabeyi Ali Dinç tarafından tabancayla öldürülen Hasan Dinç'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, Kulak Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Hasan Dinç'in cenazesi, öldürüldüğü evinin yanındaki Merkez Cami’nin avlusuna götürüldü. Hasan Dinç, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

Ali Dinç ise jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

