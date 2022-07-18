Camide 'pes' dedirten hırsızlık! Tuvalet kapılarını söküp götürdü

Gece saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Topçular Mahallesi'nde bulunan Kula Hacı Osman Camii'nde meydana gelen olayda, cami tuvaletine giren uzun saçlı bir erkek, iki kapıyı söktü. Daha sonra çıkıp dışarıyı kontrol eden şüpheli, omzuna aldığı kapıları götürdü. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖREVLİ, POLİSE HABER VERDİ

Sabah camiye gelen görevli, 2 kapı ve havalandırma pencerelerinin yerinde olmadığını fark edip, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

