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  4. Camide 'pes' dedirten hırsızlık! Tuvalet kapılarını söküp götürdü

Camide 'pes' dedirten hırsızlık! Tuvalet kapılarını söküp götürdü

18.07.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Kula Hacı Osman Camii'nde pes dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Cami tuvaletine giren uzun saçlı bir erkek, iki kapıyı söküp götürdü. Sabah camiye gelen görevli ise 2 kapı ve havalandırma pencerelerinin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik güçlerinin ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Camide 'pes' dedirten hırsızlık! Tuvalet kapılarını söküp götürdü

Gece saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Topçular Mahallesi'nde bulunan Kula Hacı Osman Camii'nde meydana gelen olayda, cami tuvaletine giren uzun saçlı bir erkek, iki kapıyı söktü. Daha sonra çıkıp dışarıyı kontrol eden şüpheli, omzuna aldığı kapıları götürdü. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖREVLİ, POLİSE HABER VERDİ

Sabah camiye gelen görevli, 2 kapı ve havalandırma pencerelerinin yerinde olmadığını fark edip, durumu polise bildirdi.

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Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya tuvalet kapısı
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