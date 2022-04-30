Camide 'pes' dedirten olay! Odaya girip...

Edinilen bilgiye göre 'pes' dedirten olay ilçe merkezinde bulunan Ulu Camii’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi kimsenin olmadığı bir vakit camiye girdi.

4 BİN TL'LİK YARDIM PARASINI ÇALDI

Bir süre etrafta dolandıktan sonra cami içerisindeki görevliler odasına girip cemaatten toplanan 4 bin TL civarındaki yardım paralarını çaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyip parmak izi aldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık şüphelisinin camiye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeriye girdikten sonra bir süre dolanan şüphelinin odaya girip çıktığı yer alıyor. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA)



