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Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 12:10 | Son Güncelleme

Manisa'da bir imam camiye aldığı bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle açığa alındı. Manisa Müftüsü Sinan Cihan, olay hakkında soruşturma başlattıklarını söyledi.

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Manisa'da görev yapan evli ve 2 çocuk babası imam E.Ö. camide bir kadınla seks yaparken yakalandığı gerekçesiyle açığa alındı. Ö.’nün 40 dakika kilitlediği imam odasının kapısını polislere açmadığı ve daha sonra yatsı namazı kıldırdığı, bu sırada cemaatten de tepki gördüğü belirtiliyor.

40 DAKİKA BOYUNCA CAMİNİN KAPISINI POLİSLERE AÇMADI

Manisa Manşet gazetesinde yer alan habere göre, Salihli’nin Kurtuluş Mahallesi’nde imamlık yapan E. Ö. öğle namazını kıldırdıktan ve cemaatin dağılmasından sonra bir kadını camiye aldı. Durumu fark eden cemaatten birkaç kişi ise polis çağırdı. Caminin etrafında kalabalığın toplanmasının ardından 5 araç ve 3 motosikletli polis ekibi camiye geldi. Kapıyı kilitleyen imam 40 dakika boyunca polislere açmadı.

'TEMİZLİK YAPIYORDUK, YORULMUŞUZ'

Gazetenin haberine göre polisin ısrarları sonucu kapıyı Suriyeli olduğu belirtilen kadın açtı, ardından imam E. Ö. de çıktı. Kadın "Temizlik yapıyorduk, çok yorulmuşuz" derken, karakola götürülen ikili ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İmamın daha önce de yardım bahanesiyle birçok kez evli olan kadının evine gittiği iddia edildi. İmam E. Ö.’nün daha sonra yatsı namazını kıldırmak istemesine ise cemaat tepki gösterdi. Bunun ardından imam, namazı kıldırmadan camiyi terk etmek zorunda kaldı.

AÇIĞA ALINDI

Konunun açığa çıkmasının ardından İmam Eyüp Ö. açığa alındı. Manisa Müftüsü Sinan Cihan, olay hakkında soruşturma başlattıklarını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
İmam cami Manisa Salihli

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
imam da anlamış dinin insan uydurması olduğunu
he yavvv hee sende uydurmasın farkındamısın
@mezargedigi Ahirette ebedi cehennemi Görürsen Alarsın dinmi uydurulmuş senmi uydurulmuşsun.
İMAMA BAK. CEMAATİ DÜŞÜN... :)
gerçek islam bu deyil
imam osurmuş cemaat sıra sizde..
bu tepki insanların günah işleme özgürlüğüne müdahaledir:)))
nedir bu islamın müslümanlardan çektiği
başı açık kadınlara laf eden imamların donu kıçlarında durmuyor
Şeytana uyu ne yapsın imam efendi? 40 dk kapıyı açamamasında da vardır bir sebep :-))
doğruysa durum çok vahim
her şeyi basitleştirip yaygınlaştırırsan en özünü yok edersin bu imam da olsa aynı hakim de olsa aynı polis de olsa aynıdır.İmam hatipleri yaygınlastır ama içi çerçöp kaynıyor.
vay tayyupun imamına bak camide kaçak et kesimi yapmışş...
BU ÜLKEDE BU KADAR ÇOMAR OLURSA BU KADAR OLAY ARTIK NORMALLEŞMESİ İLLEGAL DEN LEGAL GEÇMESİ OLUR YAZIK BU CAHİLLİK HER YERDE.
İmam fazla rahibe temalı porno izlediyse kara çarşaflı suriyeliyi rahibe sandı zaar.Bir filmde kendi çevirmiştir:))
imamın canı yok mu :)
boyle cemaate boyle imam
ahırr yabdılaaaaağ diye bağıranlar hadi buyrun bi de burdan yakın :)
okumustur caniiiim yav anladik azdin bari camide yapma mal
YAZIKLAR OLSUN.BU İMAMI DİNDEN ÇIKARMAK LAZIM
İMAM SÜSLÜMAN MÜSLUMANİYMİS ANLAŞILAN TIPKI DİĞER ORTA DOĞU ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE Kİ HALKLAR GİBİ.
yuh ulan
akp herkesi imam yaparsa olacağı bu
AKP nin yetişdirdiği dindar nesilden bir sapık daha çıktı.
KİMİLERİ DİN KİSVESİ ADI ALTINDA BÖYLE AHLAKSIZCA HAREKET EDİYOR ONLARCA ÇUCUKLAR BÖYLE DİNDARIM DİYE GEZEN AHLAKSIZLARCA TACİZ TECEVÜZ EDİLİYOR KİMİLERİ SOYUYOR KİMİLERİ ÜLKEYİ MAHVEDİYOR AMA VATANDAŞ HALA UYUMAYLA MEŞGUL EKONOMİNİN İYİYE GİTTİĞİNDEN BANSEDİLİYOR AMA VATANDAŞIN YASTIK ALTINA GÖZ DİKİLİYOR ELİNDE KURAN DİLİDE YALAN DOLAN OLAN SAHTE ŞIHIYDI TARİKATIYDI İSLAMDI DİYEN SAHTEKAR DİNDARLARIN ELİNDE OYUNCAK OLUYORUZ.
Ulan, kiliselerde her gün sapıklıklar ortaya çıkarken kinsenin gıkı çıkmıyor da imam yapınca yer yerinden oynuyor. Yaptığı tabbii ki büyük günah, fakat O da neticede bir beşerdir.
@albaraka21 imama gelince iş beşer der geçersiniz
Hocam eline, koluna, beline sağlık.
ne yaptın imam efendi şimdi ne kadar ataist putperest varsa saldırıya geçecekler
Yazıklar olsun..
doğruysa bu ve bu zihniyette imamlar var imam demeyim memur zihniyetli olanlar Allah bunlara hidayet versin
ayakkabilariyla mi sevismisler
Alın size dindar nesil, eğitimin olmadığı yerde imam hatip olsa ne yazar
SİYASET YAPAN İMAMLAR YÜZÜNDEN CUMAYA GİTMEYİ BIRAKTIK...BANA 16 YIL İÇERİSİNDE BU İKTİDAR VE İMAMLARI VESİLESİ İLE MÜSLÜMAN OLAN BİR ÖRNEK VEREBİLECEK VAR MI...AMA BUNLARIN SEBEP OLDUĞU VE DİNDEN SOĞUYAN BİNLERCESİ VAR
böyle türkiyeye lanet olsun
helal olsun imama imam hatipli olmak başka zamparalık başka namazını kılar keyfine bakar takdir ettim
imamda insan nefsi var bunu kullanıp Allahın dinine saldıran zalimler yeriniz cehennem
Bu haber nekadar dogru nekadar yanlis pek bilinmez ama kendini bilmeyen dinsizlerin yorumlarini gordum bi yanlis yuzunden kalkip imamlari dini kotulemek haddinize degil dalga gecer gibi yorumlar yapanlar bu hesabin altindan cikamazsiniz....
@ferhat_dogu_1997 evet diğer imamlar..tenha yerler de yapıyor...cami de değil...
YAZIKLAR OLSUN BİRDE CAMIDEMİ HEMİ.......
bu devirde hacıdan hocadan camiden imamdan uzak duracaksın hacıysa aman dikkat
40 dk açmamış ne yapmış aksiyona devammı etmiş, bir insan 5 dk da toparlanır.....Helal olsun..... Tüm bütçeyi diyanet için ayır, ilk 6 ay bütçelerini bu tür aksiyonlar ile bitirsinler ve ek bütçe istesinler sonrada millete para yok Dolar Altın bozdurun de....Vay anam vay....
Camiye ayakkabıları ile girip içkide içtiler mi..?
ayıp gerçekten
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