Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Manisa'da görev yapan evli ve 2 çocuk babası imam E.Ö. camide bir kadınla seks yaparken yakalandığı gerekçesiyle açığa alındı. Ö.’nün 40 dakika kilitlediği imam odasının kapısını polislere açmadığı ve daha sonra yatsı namazı kıldırdığı, bu sırada cemaatten de tepki gördüğü belirtiliyor.

40 DAKİKA BOYUNCA CAMİNİN KAPISINI POLİSLERE AÇMADI

Manisa Manşet gazetesinde yer alan habere göre, Salihli’nin Kurtuluş Mahallesi’nde imamlık yapan E. Ö. öğle namazını kıldırdıktan ve cemaatin dağılmasından sonra bir kadını camiye aldı. Durumu fark eden cemaatten birkaç kişi ise polis çağırdı. Caminin etrafında kalabalığın toplanmasının ardından 5 araç ve 3 motosikletli polis ekibi camiye geldi. Kapıyı kilitleyen imam 40 dakika boyunca polislere açmadı.

'TEMİZLİK YAPIYORDUK, YORULMUŞUZ'

Gazetenin haberine göre polisin ısrarları sonucu kapıyı Suriyeli olduğu belirtilen kadın açtı, ardından imam E. Ö. de çıktı. Kadın "Temizlik yapıyorduk, çok yorulmuşuz" derken, karakola götürülen ikili ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İmamın daha önce de yardım bahanesiyle birçok kez evli olan kadının evine gittiği iddia edildi. İmam E. Ö.’nün daha sonra yatsı namazını kıldırmak istemesine ise cemaat tepki gösterdi. Bunun ardından imam, namazı kıldırmadan camiyi terk etmek zorunda kaldı.

AÇIĞA ALINDI

Konunun açığa çıkmasının ardından İmam Eyüp Ö. açığa alındı. Manisa Müftüsü Sinan Cihan, olay hakkında soruşturma başlattıklarını söyledi.



