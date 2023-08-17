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Camide skandal görüntüler! Diyanet inceleme başlattı

17.08.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da bir camide çekildiği anlaşılan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Camide skandal görüntüler! Diyanet inceleme başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde çekilen ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

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DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu yakışıksız videonun, caminin halılarının değiştirildiği 30 Haziran 2019 tarihinden önce çekildiği anlaşılmıştır. Cami mehabetini rencide eden görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, vatandaşlardan da büyük tepki aldı. Dini değerlere saygısızlığın cezasız kalmaması gerektiği vurgulandı. Önceki günlerde de Ankara'daki Kocatepe Camii'nde yapılan fotoğraf çekimi tepkilere neden olmuştu.

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AA

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Dans cami diyanet

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