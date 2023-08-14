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Camide tepki çeken görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı!

14.08.2023 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın en büyük camilerinden biri olarak gösterilen Kocatepe Camii’nde çekilen görüntüler sosyal medyada ve kamuoyunda tepkilere neden oldu. Kısa sürede gündem olan görüntülerin ardından Ankara Valiliği'nden açıklama geldi. "Cami mehabetini rencide eden görüntüler" olarak ifade edilen olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Çekimi yapan yönetmen ise özür mesajı paylaştı.

Camide tepki çeken görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı!

Ankara Valiliği, Kocatepe Camii’nde çekilen ve sosyal medyada gündem olan görüntüler hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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ZITLARIN BÜYÜSÜ BAŞLIĞIYLA PAYLAŞILDI

Ankara'da Kocatepe Camii'nde çekilen görüntüler, infiale neden oldu. Kısa bir tişört ile eteğini yukarıya çeken model, başörtüsü, takke ve tespihi de boynuna aksesuar olarak kullanıp, namaz hareketleriyle poz verdi. Çekilen görüntüler de "Zıtlıkların büyüsü" başlığıyla paylaşıldı.

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KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkındaki soruşturma kapsamında fotoğrafları çekilen kadının kimliğinin belirlendiğini bildirdi.

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"RENCİDE EDEN GÖRÜNTÜLER"

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Kocatepe Camii’nde çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan ve cami mehabetini rencide eden görüntüler ve sorumluları hakkında valiliğimizce adli ve idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, camide çekilen fotoğraflara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesindeki "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

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ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkilerin ardından ise çekimin yönetmeni Bilal Gabra Kısa sosyal medya hesabından özür dileyerek şu ifadeleri paylaştı;

Kocatepe camiinde yapmış olduğum çalışmamın amacından çok fazla saptığı ve yanlış yerlere çekildiğini üzülerek izlemekteyim. Niyetim camiye küsmüş belli bir kesimin önyargısını kırıp huzuru bulacakları yerin cami olduğunu göstermekken şu an vatan hainliğine kadar ilerleyen yakıştırmalar görmek beni ve ailemi endişelendiriyor. Keşke böyle olmasaydı. Kırdığım, yanlış anlaşıldığım herkesten ayrı ayrı özür dilerim. Saygılarımla...

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