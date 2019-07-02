Camide trafik eğitimi dönemi

"Eğitimler uygulamalı olarak yapıldı" Kahramanmaraş’ta Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, Abdülhamit Han Camii’nde Kur’an kursuna katılan 300 erkek, 150 kız olmak üzere toplam 450 öğrenciye trafik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Uygulamalı olarak görsellerle birlikte yapılan eğitimde, yaya geçitleri kullanımı, trafik ışıkları, okul servislerine binme ve inme sırasında dikkat edilmesi gereken konular altı çizilerek anlatıldı. Kursa katılan öğrencilere trafik dedektif kartı da verilirken, öğrenciler bu kartlara yoğun ilgi gösterdi. Bu kartları ailelerine göstererek, trafikte yaptıkları kural ihlallerinde öğrencilerin anne babalarını uyararak, ceza kesmeleri istendi.

"Çocukların üzerinde etkisi büyük"

Çocukların küçük yaşta trafik eğitimi almalarının, toplum açısından sosyal yaşam alanlarındaki yaşanılır bir hayat ve yaşanılır bir trafik açısından çok önemli ve mühim olduğuna değinen Abdülhamit Han Camii İmam Hatibi Ali Sarıkaya, "Biz trafiğe çıktığımızda çocuklarımızı nasıl gözetiyorsak, aracın içerisinde çocuklarımızı arkaya oturtturup da, çocuklarımızın güvenliği için çalışıyorsak aynı şekilde yoldan geçen yayalar için de dikkat etmemiz gerekiyor. Emniyet müdürlüğümüzün verdiği bu eğitimler hakikaten çok faydalı, çocukların da üzerinde etkisini görmemiz mümkün" dedi.

Eğitime katılan öğrencilerden Furkan Taha Kanadırık ise, "Trafik denetim kartı verdiler bize. Ben arabada arka koltuğa oturup emniyet kemerimi takacağım. Babamı sürekli izleyeceğim ve başka bir şey yapmayacağım. Babam bir yanlış yaptığında denetim kartımı gösterip, babama 10 TL ceza yazacağım" diye konuştu.