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Camide trafik eğitimi verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 23:37 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, yaz tatilini camilerde Kur’an kursuna katılarak değerlendiren öğrenciler, bir yandan dini eğitimlerini alırken bir yandan da trafik eğitimi alıyor.Gazipaşa Müftülüğüne bağlı imamlar, Gazipaşa Bölge Trafik İstasyon Amirliği ile işbirliği halinde camilerde trafik eğitimi vermeye başladı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, yaz tatilini camilerde Kur’an kursuna katılarak değerlendiren öğrenciler, bir yandan dini eğitimlerini alırken bir yandan da trafik eğitimi alıyor.
Gazipaşa Müftülüğüne bağlı imamlar, Gazipaşa Bölge Trafik İstasyon Amirliği ile işbirliği halinde camilerde trafik eğitimi vermeye başladı. 6 camide eğitim gören öğrenciler, Gazipaşa Sanayi Camisi’ne toplanarak sinevizyon eşliğinde trafik eğitimi aldı.
Uygulamalı olarak gerçekleşen eğitimde, yaya geçitleri kullanımı, trafik ışıkları, okul servislerine binme ve inme sırasında dikkat edilmesi, emniyet kemeri kullanımı, araç kullanırken cep telefonuyla konuşulmaması, yaya geçitlerinde cep telefonu ile ilgilenilmemesi, motosiklet kullanımında kask kullanımı gibi konulara değinildi.
Çocukların küçük yaşta trafik eğitimi almalarının çok önemli olduğunu söyleyen cami imamı Mehmet Bahar, "Bölge trafik müdürümüzle bir istişaremiz neticesinde camilerimize yaz kursu için gelen çocuklarımıza trafik semineri vermek istedik. Bölge trafik istasyonundaki polis arkadaşlarımızla birlikte çocuklarımıza bir farkındalık oluşturmak istedik. Çünkü hepsi trafikte gidip geliyor. Okula gidip gelirken birçok kaza da oluyor. Hem bunları önüne geçmek hem de çocuklarımıza dini bilgilerin yanında trafik eğitimi ve sağlık eğitimi gibi alanlarda eğitimler veriyoruz. Çocuklarımızı her alanda yetiştirmek istiyoruz" dedi.
Öğrencilerden Ceren Çağlar hem dini hem de sosyal yaşam konusunda bilgilendiğini belirterek, “Bugün kursta yayaların nasıl ve nereden geçeceğini, kazaların nasıl olduğunu öğrendim. Çok da bilinçlendim. Mesela artık ön koltukta oturmamam gerektiğini öğrendim. Hem ahlaki konuları günahı sevabı öğrendim. Hem de trafik konusunda bilinçlendim. Bu kazaları görünce ben çok korktum ve bize de böyle bir şey olmaması için artık ailemi bilinçlendireceğim” diye konuştu.
Öğrencilerden Yaşar Özdemir de trafik konusunda bilinçlendiğini, bundan sonra babası trafik kurallarına uymadığı takdirde onu uyaracağını söyledi.

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