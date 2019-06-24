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Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlı: Şeytana uydum (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 16:57 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Konya'da, namaz kılmak için camiye giren üniversite öğrencisi K.Y.'yi (20) zorla öpüp, sarıldığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli Mazhar O.

TUTUKLANDI
Konya'da, namaz kılmak için camiye giren üniversite öğrencisi K.Y.'yi (20) zorla öpüp, sarıldığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli Mazhar O. (62), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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