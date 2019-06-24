Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlı: Şeytana uydum (2)

TUTUKLANDI\nKonya'da, namaz k\u0131lmak i\u00e7in camiye giren \u00fcniversite \u00f6\u011frencisi K.Y.'yi (20) zorla \u00f6p\u00fcp, sar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan emekli Mazhar O. (62), \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131. Paketi a\u00e7mas\u0131 1 dakika s\u00fcrd\u00fc! \u0130\u00e7inden \u00f6yle bir \u015fey \u00e7\u0131kt\u0131 ki...Tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 arkada\u015f\u0131n baca\u011f\u0131ndan b\u0131\u00e7aklad\u0131Somya y\u00fckl\u00fc kamyonet trafikte tehlike sa\u00e7t\u0131
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