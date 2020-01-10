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  4. Camide unutulan cep telefonunu böyle çaldı

Camide unutulan cep telefonunu böyle çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 13:19 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir üniversite öğrencisi tarafından camide unutulan 6 bin 500 TL değerindeki, cep telefonu bir kadın tarafından çalındı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir üniversite öğrencisi tarafından camide unutulan 6 bin 500 TL değerindeki, cep telefonu bir kadın tarafından çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 3 Ocak tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Caddesi’nde bulunan Seka Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde eğitim gören Hilal Nur Çitçi, namaz kılmak için camiye gitti. Çiftçi namaz sırasında yaklaşık 6 bin 500 TL değerindeki cep telefonunun halının üzerine bıraktı. Namazın ardından camiden ayrılan Çiftçi, bir süre sonra telefonunun kaybolduğunu fark etti. Cep telefonunu namaz kılarken halının üzerine bıraktığını hatırlayan Hilal Nur Çitçi, tekrar camiye döndü. Telefonun bıraktığı yerde olmadığını gören Hilal Nur Çitçi, durumu cami yetkililerine söyledi. Camide güvenlik kamerası olduğunu öğrenen Çiftçi, görüntüleri izlemek istediğini söyledi. İzlediği görüntülerde cep telefonunun bir kadın tarafından alındığını gören Çiftçi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri inceleme başlattı
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 6 bin 500 TL olan cep telefonunun alan kişinin belirlenmesi için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çiftçi, ise cep telefonunu alan kişiden şikayetçi oldu. Polis ekipleri şahsın kimliğinin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor.

Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir kadının halının üzerinde unutulan cep telefonunun yanında oturduğu görülüyor. Daha sonra telefonun yanından uzaklaşan kadın, bir süre sonra gelerek aynı yere oturuyor. Halının üzerindeki cep telefonu çantasına koyan kadın gözden kayboluyor.

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