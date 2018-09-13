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Camideki cep telefonu hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 12:55 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da A.B.'nin, Ulu Cami'de uyuyan Suriyeli Muhammed H.'nin cep telefonunu çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Camideki cep telefonu hırsızlığı kamerada

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da A.B.'nin, Ulu Cami'de uyuyan Suriyeli Muhammed H.'nin cep telefonunu çalması güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçen Pazartesi günü Ulucami Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'de meydana geldi. Camide uyuyan Suriye uruklu Muhammed H., uyandığında cep telefonunun olmadığını fark edince polise haber verdi. İhbarla gelen polis, caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, Muhammed H.'nin yanına uyurken yaklaşan bir kişinin cep telefonunu çaldığı belirlendi. Kamera kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirleyen polis, A.B.'yi evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen A.B. adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Camideki cep telefonu hırsızlığı kamerada

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