Camideki hırsızlık güvenlik kamerasında

Şanlıurfa’da yapımı tamamlanan bir camiye giren hırsızlar, 2 hafta arayla bakır kablolar ile kubbelerdeki 12 alemi çaldı. Hırsızlık anı caminin güvenlik kamerasına yansırken, caminin yapıldığı günden itibaren toplam 6 kere soyulduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yaşandı. Halil Tatlı isimli hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan Hz. Ebubekir Sıddık Camisi’nde 2 hafta arayla 2 hırsızlık olayı yaşandı. Yaklaşık 2 hafta önce camiye gelen hırsızlar kubbelerdeki 12 alemi çaldı. İki hafta sonra yeniden camiye gelen hırsızlar bu defa da bakır kabloları çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı caminin güvenlik kamerasına yansırken, daha önce de 4 defa camide hırsızlık olayının yaşandığı belirlendi.

Camiyi yaptıran Halil Tatlı, 2015 yılından bu güne kadar toplam 6 hırsızlık olayı yaşandığını belirterek, “Caminin temeli 2015 yılında atıldı. Yapıldığı günden bu yana 6 kez hırsızlar girdi. En son 2 kez daha hırsızlık olayı oldu. Camideki kabloları ve kubbelerdeki 12 alemi çaldılar. En büyük aleme de yetişemedikleri için alamamışlar. Yetişselerdi onu da götüreceklerdi. Alemleri sökerken caminin tepesinde delik oluşmuş, yağmur yağdığında içeriye su sızıyor. Devletimizin gücüyle bu işler son bulabilir. Onlardan ricam bir an önce bir çözüm bulunsun. Bu camiyi hayırsever olarak yapan kişiyim. Bu olaylar bizi huzursuz ediyor” şeklinde konuştu.

Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahsın bakır kabloları söktüğü görülüyor.

