Camideki sadaka kutusunu çalan hırsız yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, camiye giren hırsız sadaka kutusunu çaldı. Hırsızın sadaka kutusunu çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, önceki gün, Adapazarı'nda İstiklal Camii'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde camiye gelen cami görevlisi sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark edince durumdan şüphelenerek güvenlik kameralarını inceledi. Sadaka kutusunun çalındığını gören görevli durumu polise bildirdi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, şüphelinin C.Ç. (19) olduğunu tespit etti. Yakalanan C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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