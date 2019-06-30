HABER

Camiden anons yapılmaya başlandı! Muğla'da korku dolu gece!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 01:33 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda dün öğleden sonra çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Öte yandan Palamutbükü Camisi'nden, devam eden yangını söndürme çalışmalarında ekiplere destek olunması için anons yapıldı.

Palamutbükü Verici Tepesi mevkisindeki makilik alanda dün çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra tekrar etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Gündüz 3 yangın söndürme helikopterinin desteği ile yürütülen söndürme çalışmalarına gece 15 arazöz, 10 itfaiye aracı, su tankerleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğünden 150'ye yakın işçinin çalışmaları ile devam ediliyor. Son gelen bilgilere göre yerleşim yerlerini tehdit eden yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

İtfaiye araçları, su tankerlerinin rahat geçiş yapması için jandarma sahil yolunda önlem aldı.

Turistler ve yöre sakinleri çalışmaları izlemek için gece boyunca sahile akın etti. Bölgedeki tatilciler yangını meraklı gözlerle takip ediyor. Bazı vatandaşlar yangını cep telefonuyla kaydederken bir çaycı kalabalığa çay dağıttı.

Öte yandan Palamutbükü Camisi'nden, devam eden yangını söndürme çalışmalarında ekiplere destek olunması için anons yapıldı.

Cami imamı Şeref Fırat yaptığı anonsta, "Bölgemizde yangın devam etmektedir. Ekiplere destek olmamız istenmektedir. Yangın söndürme faaliyetlerine insanlık namına katılmanız rica olunur." dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce, yangının 3 hektarlık alanda etkili olduğu bildirildi.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Şiddetli rüzgarda aracın üzerine çanak anten düştüŞiddetli rüzgarda aracın üzerine çanak anten düştü
Akdeniz’in incisi Arsuz’da festival coşkusuAkdeniz’in incisi Arsuz’da festival coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla Datça yangın

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Eczanelerde yeni düzenleme

Eczanelerde yeni düzenleme

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Balta' çetesine şok baskın! Araçları parçalarken yakalandılar: Çok sayıda gözaltı var

'Balta' çetesine şok baskın! İş üzerindeyken yakalandılar!

Suriyelilere ait tekstil atölyesi alev alev yandı

Suriyelilere ait tekstil atölyesi alev alev yandı

Kavşağa giren düğün konvoyunun arasına tır daldı: Ölü ve yaralılar var!

Kavşağa giren düğün konvoyunun arasına tır daldı: Ölü ve yaralılar var!

Adıyaman Havalimanı'nda feci kaza! Pist alanından çıkıp uçuruma yuvarlandılar!

Adıyaman Havalimanı'nda feci kaza! Uçurumdan yuvarlandılar!

24 saat içerisinde başından geçenler pes dedirtti! Jandarma ağır yaralı halde buldu

24 saat içerisinde başından geçenler pes dedirtti!

Kuşadası'nı karıştıran olay! Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.