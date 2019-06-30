Camiden anons yapılmaya başlandı! Muğla'da korku dolu gece!

Palamutbükü Verici Tepesi mevkisindeki makilik alanda dün çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra tekrar etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Gündüz 3 yangın söndürme helikopterinin desteği ile yürütülen söndürme çalışmalarına gece 15 arazöz, 10 itfaiye aracı, su tankerleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğünden 150'ye yakın işçinin çalışmaları ile devam ediliyor. Son gelen bilgilere göre yerleşim yerlerini tehdit eden yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

İtfaiye araçları, su tankerlerinin rahat geçiş yapması için jandarma sahil yolunda önlem aldı.

Turistler ve yöre sakinleri çalışmaları izlemek için gece boyunca sahile akın etti. Bölgedeki tatilciler yangını meraklı gözlerle takip ediyor. Bazı vatandaşlar yangını cep telefonuyla kaydederken bir çaycı kalabalığa çay dağıttı.

Öte yandan Palamutbükü Camisi'nden, devam eden yangını söndürme çalışmalarında ekiplere destek olunması için anons yapıldı.

Cami imamı Şeref Fırat yaptığı anonsta, "Bölgemizde yangın devam etmektedir. Ekiplere destek olmamız istenmektedir. Yangın söndürme faaliyetlerine insanlık namına katılmanız rica olunur." dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce, yangının 3 hektarlık alanda etkili olduğu bildirildi.

