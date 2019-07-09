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Camiden antika saati çalan hırsız, gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 16:14 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, namaz kılma bahanesiyle girdiği camide antika duvar saatini çalan H.C.

Camiden antika saati çalan hırsız, gözaltında

​Merve KIZILKAYA/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, namaz kılma bahanesiyle girdiği camide antika duvar saatini çalan H.C. (41) gözaltına alındı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasıyla yansırken, H.C.'nin daha önce de marketten drone hırsızlığı yaptığı ortaya çıktı.
Olay, Osmangazi ilçesindeki Nakkaş Ali Camii'nde meydana geldi. Namaz kılma bahanesiyle camiye giren H.C., çevreyi kontrol edip, uygun zamanı yakalayınca duvarda asılı olan antika saati alarak camiden ayrıldı. O anlar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
Saatin çalındığını fark eden cami görevlileri, durumu polise haber verdi. Camiye gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirleyerek arama çalışması başlattı. H.C. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Daha önce de 2 drone çaldığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan saat ise bulunamadı.

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Camiden antika saati çalan hırsız, gözaltındaCamiden antika saati çalan hırsız, gözaltındaCamiden antika saati çalan hırsız, gözaltındaCamiden antika saati çalan hırsız, gözaltında

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