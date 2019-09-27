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Camiden bilgisayar hırsızlığı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 09:16 | Son Güncelleme

Bartın'da camiden dizüstü bilgisayar çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı, olay anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı

Bartın'da camiden dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gölbucağı Mahallesi'ndeki Evliya Çelebi Camisi'nin imamı, camideki kilitli odada bulunan dizüstü bilgisayarının yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Caminin güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bilgisayarın odaya giren şüpheli tarafından çalındığını belirledi.

N.G. olduğu tespit edilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

N.G'nin, bilgisayarı fişinden çıkararak camiden ayrılması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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