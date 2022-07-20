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  4. Camiden çalıp başkasına satıyordu! İmamın hırsıza nasihati dikkat çekti

Camiden çalıp başkasına satıyordu! İmamın hırsıza nasihati dikkat çekti

20.07.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir caminin tuvaletinden kapıların çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kamera kayıtları incelenince hırsızın Tunus vatandaşı, madde bağımlısı Alaettine Tawai (29) olduğu ortaya çıktı. Saklandığı adreste yakalanan Tawai çaldığı kapıyı teslim etmek üzere camiye döndü. Hırsızla karşılaşan imamın nasihati dikkat çekti.

Camiden çalıp başkasına satıyordu! İmamın hırsıza nasihati dikkat çekti

Olay, 17 Temmuz gecesi, Topçular Mahallesi'ndeki Kula Hacı Osman Camisi'nde meydana geldi. Cami tuvaletine giren kişi, 2 kapı ile havalandırma pencerelerinin çerçevelerini söküp götürdü. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah camiye gelen görevli, kapı ve havalandırma pencerelerinin çerçevelerinin yerinde olmadığını fark edip, durumu polise bildirdi.

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KAMERA KAYITLARINDAN ORTAYA ÇIKTI

Caminin ve bölgedeki onlarca iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin madde bağımlısı Tunus vatandaşı Alaettine Tawai olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler Tawai'yi saklandığı adreste yakaladı. İfadesi alınan Tawai'nin kapıları sattığı kişi belirlendi. Kapılardan 1'inin parçalandığı ortaya çıktı. Çerçevelere ise ulaşılamadı.

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"BİR DAHA BÖYLE ŞEYLER YAPMA"

Şüpheliyle birlikte camiye giden polis, imam Ramazan Koçyiğit'e kapıyı teslim etti. Polisin yanında şüpheliyi gören Koçyiğit, "Bir daha böyle şeyler yapma. Burası Allah'ın evi, hepimizin koruması gerekiyor" dedi.

Şüpheli Tawai ise Koçyiğit'in sözlerine başını sallayarak onayladı. Polis tarafından ekip aracına alınan Alaettine Tawai, önce emniyete işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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