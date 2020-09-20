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Camiden çorap çalan hırsız kamerayı son anda fark etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 10:02 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir hayırsever tarafından camiye ihtiyaç sahiplerinin kullanması için bağışlanan çorapların cam dolaptan çalınma anı kameralara yansıdı.Camikebir Mahallesi’nde bulunan Pazar Camii’ne bir hayırsever tarafından ihtiyaç sahiplerinin kullanması için bağışlanan çoraplar çalındı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir hayırsever tarafından camiye ihtiyaç sahiplerinin kullanması için bağışlanan çorapların cam dolaptan çalınma anı kameralara yansıdı.
Camikebir Mahallesi’nde bulunan Pazar Camii’ne bir hayırsever tarafından ihtiyaç sahiplerinin kullanması için bağışlanan çoraplar çalındı. Camiye giren bir genç, etrafa bakındıktan sonra cebinden çıkardığı poşete çorapları doldurup camiden çıktı. Çorapları alan genç, camiden çıkarken kamerayı son anda fark ederek ellerini açıp kameraya adeta ’Ne yapayım’ der gibi hareket yaptı. Olayın bildirilmesi üzerine polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan cami görevlisi, "Birbirimize destek olmamız gereken böyle zor bir zamanda gençlerimizin böyle şeyler yapması bizleri üzüyor. Belki gerçekten ihtiyacı vardır. Gelip bana söylese hepsini verirdim" dedi.

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