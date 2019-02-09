Camiden dönen yaşlı adam, kamyonetin çarpması sonucu öldü

Karaman’da camiden dönen yaşlı adam kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, saat 07.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi Mut Caddesi Sönmez Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 70 FZ 527 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil İbrahim Badem’e (69) çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Badem, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Halil İbrahim Badem’in sabah namazı için gittiği camiden evine döndüğü öğrenildi. Kamyonet sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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