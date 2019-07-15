HABER

Camiden dönerken kazada yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 09:52 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, camiden çıkıp evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Kalender (84), kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.  Kaza, dün akşam Ulus ilçesi Ağaköy köyü mevkiinde meydana geldi.

Camiden dönerken kazada yaşamını yitirdi

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesinde, camiden çıkıp evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Kalender (84), kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam Ulus ilçesi Ağaköy köyü mevkiinde meydana geldi. G.A (43) yönetimindeki 37 AS 231 plakalı kamyonet, köydeki camide yatsı namazını kıldıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Kalender’e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Kalender'in yaşamını yitirdiği saptandı.
Kazanın ardından jandarma kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Camiden dönerken kazada yaşamını yitirdi

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralıİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Rusya’da yerel seçimler öncesi protesto: 25 gözaltıRusya’da yerel seçimler öncesi protesto: 25 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Emri bizzat Trump verdi! Harekete geçtiler!

Emri bizzat Trump verdi! Harekete geçtiler!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet evi! Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Samsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun’da 10 bin 334 kişiye FETÖ'den işlem

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.