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  4. Camiden hırsızlık anları saniye saniye kamerada, rahat tavırları pes dedirtti

Camiden hırsızlık anları saniye saniye kamerada, rahat tavırları pes dedirtti

25.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de küçük yaştaki bir şahıs tarafından camide yapılan hırsızlık olayı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kırıkkale’de küçük yaştaki bir şahıs tarafından camide yapılan hırsızlık olayı saniye saniye kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde hırsızın soğukkanlı tavırları pes dedirtti.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale merkezde Nokta Camii başta olmak üzere farklı adreslerdeki bazı iş yeri ve mabetlerden hırsızlık olayı üzerine polis ekipleri faillerin yakalanması için harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameraları ve şehir polis kameralarını tek tek inceledi. Farklı mahallelerde bulunan iş yerleri ve 2 ayrı mabetten sadaka kutusu, televizyon, 2 bilgisayar kasası ve monitörü, camii güvenlik kamera kayıt cihazına ait monitör ile 500 lira değerinde güneş gözlüğü çalınması olayı şüphelisinin küçük yaştaki A.K.K. olduğu belirlendi.

Serinkanlı hırsız kameraya yakalandı
Nokta Camiinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsızın rahat tavırları pes dedirtti. Caminin alt bölümüne giren serinkanlı hırsız, merdiven altında bulunan kutu içerisindeki ürünleri eliyle koymuş gibi yerinden çıkarması kameralara yansıdı. Kutu içerisindeki bazı eşyaları dışarı alan şahıs, bir süre daha etrafı karıştırarak ardından buradan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Söz konusu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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