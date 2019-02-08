Cami’den hırsızlık davası görüldü

Eskişehir’de, camide namaz kılan bir vatandaşın, içinde araç anahtarı ve cep telefonu bulunan montunu çalan şahsın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.
Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına; müşteki Aydın A. katılırken, şüpheli şahıs Mehmet A. ise katılmadı. Aydın A., mahkemede yaptığı savunmada "Gökmeydan’da bulunan Ziya Paşa Camii’ne öğle namazı kılmak için girdim. Montumu ayakkabılığın yanında yerde duruyordu. Namaz sonrasında montumun olmadığını fark ettim. Daha sonra polis ekiplerine haber verdim. Gelip kamera kayıtlarını incelediler. Montum ile birlikte içindeki telefonum ve araba anahtarım da gitti. Toplam zararım bin lira. Çalan sanığı da tanımıyorum, bir husumetim yok. Şikâyetçiyim. Anahtarım 300 lira değerinde telefonum ise 700 lira, monttan da vazgeçtim artık" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti ’İbadete ayrılmış yerde bulunan eşya hakkında hırsızlık’ suçu ile ilgili açılan davayı, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 30 Nisan tarihine erteledi.
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